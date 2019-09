La tartare di agnello sardo igp in passerella a Milano

Contas: “Le alleanze sono un punto di forza”

Di: Antonio Caria

C’era anche la tartare di agnello marchiato Igp Sardegna, una delle novità promosse dal Contas, nel tavolo di degustazione nel teatro Elfo a Milano, anteprima della sfilata firmata dallo stilista algherese Antonio Marras.

“Abbiamo e stiamo studiando nuove forme e abbinamenti per la nostra eccellenza – hanno sottolineato da Contas – perché dobbiamo andare il mercato tradizionale e perché nuove sono le esigenze del mercato e allo stesso tempo ci stiamo lavorando e investendo per la sua promozione. Crediamo che le alleanze siano un punto di forza che ci deve e ci sta caratterizzando. Per questo abbiamo apprezzato e risposto con entusiasmo all’idea di Antonio Marras di portare la tartare dentro un teatro di alta moda”.