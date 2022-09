Alghero. Scontro tra auto, tre persone in ospedale

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, 118 e Polizia Locale

Di: Redazione Sardegna Live

Tre persone sono finite in ospedale in seguito a un incidente avvenuto questa mattina ad Alghero che ha coinvolto tre auto. L’incidente è avvenuto all'incrocio tra Via Leonardo Da Vinci e Via Carrabuffas.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero che ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte, mentre il personale del 118 ha soccorso le tre persone ferite. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità.