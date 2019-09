Giovane trovato senza vita in casa: è giallo

La macabra scoperta in via Sant'Agostino

Di: Redazione Sardegna Live

E' giallo ad Alghero, dove i carabinieri e gli uomini della Scientifica sono in azione da questa mattina quando all'interno di un appartamento al pieno terra, in via Sant'Agostino, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane del posto.

A fare la drammatica scoperta il fratello della vittima, che abita nel medesimo appartamento nel quartiere popolare della cittadina catalana.