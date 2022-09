Nuoro. Cambio al vertice del Comando Provinciale Carabinieri

Durante la mattinata di oggi, il Ten. Col. Elvio Sabino Labagnara ha incontrato e salutato i giornalisti

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della mattinata odierna, il nuovo Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, Ten. Col. Elvio Sabino Labagnara, ha incontrato e salutato i giornalisti.

Quarantasette anni, originario della provincia di Benevento, sposato e padre di 4 figli, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1994, prestando servizio da Ufficiale di Complemento di prima nomina da Comandante di Plotone presso il IV Battaglione Veneto, poi in ferma biennale come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desio (MB).

Ammesso al 177° Corso “Tenacia” dell’Accademia Militare di Modena e poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri, dopo il quinquennio formativo ha conseguito le Lauree in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna ed ha comandato Plotone e Compagnia dell’XI Battaglione Puglia, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Partinico (PA), la Compagnia di Cirò Marina (KR), oltre ad essere stato impiegato come Ufficiale di collegamento del Reggimento MSU in Bosnia per 8 mesi.

Dal 2006 ha maturato 16 anni di impiego al comando di articolazioni del ROS di Napoli, Bologna e Padova, conducendo in crescendo nell’Arma Territoriale e negli anni in forza al Raggruppamento Operativo Speciale complesse indagini di contrasto alla Mafia, alla Ndrangheta ed alla Camorra napoletana e casertana, anti eversione ed antiterrorismo.

Entusiasta e lusingato dell’incarico, affascinato dal territorio e dalle sue tradizioni, metterà a disposizione dei cittadini e dei Carabinieri a lui affidati esperienze maturate ed energia, per continuare a svolgere al meglio nella vasta provincia i tanti compiti affidati all’Arma.