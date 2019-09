Alghero e le eccellenze del Parco di Porto Conte protagoniste alla 39esima Fira de Calella i l'Alt Maresme

Il Sindaco Mario Conoci: “Un’occasione importante per le nostre imprese”

Di: Antonio Caria

Sino a lunedì 23 settembre, Alghero e le eccellenze del Parco di Porto Conte saranno tra i protagonisti della 39esima Fira de Calella i l’Alt Maresme, organizzata dall’Ajuntament de Calella, in Catalogna.

L’evento è stato inaugurato ieri alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Alghero Mario Conoci, dell’Alcaldessa della cittadina catalana, Montserrat Candini i Puig, degli assessori al Turismo e Cultura e allo Sviluppo Economico, Marco Di Gangi e Giorgia Vaccaro, oltre che del rappresentante della Generalitat ad Alghero Gustau Navarro.

134 espositori gli espositori complessivi per una manifestazione che, ogni anno, richiama oltre 2 milioni di visitatori. “Siamo molto grati dell’opportunità che il Comune di Calella ha voluto offrire ad Alghero – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci – si tratta di un’occasione importante per le nostre imprese che potranno aprirsi ad un nuovo e proficuo mercato come quello della Catalogna. Crediamo molto nello sviluppo dei rapporti culturali con i Paesi catalani soprattutto se dalla cultura nasce opportunità di impresa, ed è quello che vogliamo fare da qui in avanti”.

Prevista anche la presenza di artisti algheresi che si alterneranno sul palco in diversi momenti delle giornate fieristiche.