I soldi della droga nascosti in una parete: blitz della Polizia. Sequestrata hashish, marijuana, eroina e cocaina. IL VIDEO

Trovati 13.500 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, gli agenti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno effettuato un blitz in via Cornalias, in casa di un 42enne cagliaritano.

Nell’abitazione i poliziotti hanno scoperto, ben occultata sotto il placcaggio in pietra di una parete, una cassetta di sicurezza con tre contenitori in metallo con all’interno un’ingente somma di denaro. Inoltre, come spiegato dalla Polizia, è stato rinvenuto, all’interno di un mobile, una macchina per sottovuoto, sicuramente utilizzata per impacchettare le varie dosi di sostanza stupefacente.

Anche nella camera da letto sono stati trovati altre banconote: 13.500 euro in totale.

Infine, scendendo nel piano seminterrato, nel locale cantine, i poliziotti hanno notato una porta in metallo, chiusa con un lucchetto, dove l’Unità Cinofila ha segnalato la presenza di stupefacenti. Aperta la porta, sono stati trovati, ben occultati in vari punti dello stanzino, più di 1 chilo di hashish, circa 800 grammi di marijuana, 450 grammi di eroina e 450 grammi di cocaina. Anche nel vano sottoscala sono state trovate numerose buste di plastica, apparentemente nuove, corrispondenti al tipo di busta utilizzato con la macchina per sottovuoto rinvenuta prima.

In manette è finito W.C., pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.