Progetto Vita, ecco tre bandi di selezione per i percorsi formativi del Gal Anglona-Romangia

Il Presidente Gianfranco Satta: “Formare profili specializzati, in grado di operare consapevolmente e professionalmente nel mercato del lavoro”

Di: Antonio Caria

Il Raggruppamento Strategico Territoriale composto dal Gruppo di Azione Locale Anglona-Romangia e dall’agenzia formativa Consorzio Edugov ha pubblicato tre Bandi di selezione per la partecipazione ad altrettanti Percorsi di certificazione delle competenze (Linea 3A del Progetto Vita – Visione Integrata del Territorio Anglona Romangia).

Per quanto riguarda i corsi di “Agrifood”, che si terrano a Ittiri, gli interventi formativi riguarderanno il “Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” (266 ore e 15 allievi) e la “Promozione dei prodotti agricoli del territorio” (268 ore, 15 allievi da selezionare) mentre Nulvi ospiterà il corso legato all’area di specializzazione “Turismo”, con la proposta formativa concernente la “Manutenzione e valorizzazione di siti artistici/culturali/ambientali” (400 ore e 18 allievi).

La domanda di partecipazione sia i disoccupati sia gli occupati, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi, purché maggiorenni, residenti o domiciliati in Sardegna e in possesso degli altri requisiti di accesso disciplinati dai relativi bandi di selezione. La partecipazione ai corsi è gratuita.

“Il Progetto Vita risponde ai reali fabbisogni espressi dal territorio: dopo aver avviato con successo i percorsi gratuiti per la creazione d’impresa, stiamo ora proponendo una serie di interventi formativi specifici rivolti sia ai disoccupati che agli occupati, al fine di arricchire le competenze delle nostre aziende”, queste le parole di Gianfranco Satta, Presidente del Gal Anglona Romangia, associazione composta da 17 comuni della provincia di Sassari (Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Ittiri, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu).

“Le azioni previste – aggiunge Satta – mirano a formare profili specializzati, in grado di operare consapevolmente e professionalmente nel mercato del lavoro, con l’obiettivo o di ricollocarsi, nel caso dei disoccupati, oppure di divenire l’elemento di innovazione all’interno delle aziende operanti nel settore agroalimentare o in quello turistico, con l’intento di concorrere fortemente alla valorizzazione dello straordinario patrimonio materiale e immateriale di cui dispone il nostro territorio”.

In caso di superamento della relativa prova d’esame, verrà rilasciato un attestato di Certificazione delle Competenze in specifiche Aree di Attività (ADA) del Repertorio Regionale dei Profili di qualificazione. Nello specifico «Vendita e somministrazione di prodotti alimentari» e «Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agroalimentari» nel caso del “Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”, «Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti» nel caso della “Promozione dei prodotti agricoli del territorio”, mentre nell’area di specializzazione turistica si parla di «Accoglienza e assistenza desk al cliente», «Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti» e «Tutela dei beni culturali in musei/siti culturali».

Le istanze di partecipazione andranno presentate al Consorzio Edugov entro il 7 ottobre, a mano (dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00/15.30-18.30) oppure con raccomandata postale a/r (Z.I. Predda Niedda Strada 32 n. 19 – 07100 Sassari) o all’indirizzo di posta elettronica (info@pec.edugov.it).

Maggiori informazioni nel sito www.vita.edugov.it, nella pagina Facebook “Progetto Vita – Territorio Anglona Romangia”, oppure chiamando il Gal Anglona Romangia (079563094 - segreteria@galanglonaromangia.it) o il Consorzio Edugov (079292787 – info@edugov.it).