“Le vie del pane” e “Panifici Aperti”, se ne parla martedì al Parco Monte Claro

L’incontro è in programma alle 16.00

Di: Antonio Caria

Si terrà martedì 24 settembre, presso la Sala Polifunzionale Parco Monte Claro, di via Cadello 7, a Cagliari, la presentazione delle iniziative regionali “Vie del Pane” e “Panifici Aperti”.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati gli itinerari didattici sul pane sul territorio regionale (“Le vie del pane”), insieme al primo evento sardo “Panifici aperti” e alla presentazione ufficiale dei forni locali premiati da “Gambero Rosso”.

L’iniziativa, organizzata con la compartecipazione della Città Metropolitana,

proseguirà con il “tavolo sociale” nel quale interverranno panificatori ed esperti in materia, mentre all’iniziativa potranno partecipare anche appassionati e cittadini. L’incontro si concluderà con una degustazione guidata dei pani a cura dei panificatori.

Saranno presenti Stefano Mameli,(Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari) e di Antonio Matzutzi, (Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna).

La presentazione dei lavori e la moderazione dell’iniziativa verrà affidata a Gianfranco Porta, Presidente dell’Associazione Panificatori Confartigianato Sud Sardegna.

Gli interventi saranno curati da Pierpaolo Spada, (Segretario di Confartigianato Imprese Sud Sardegna), che parlerà dell’importanza dell’artigiano nel tessuto sociale, Antonio Maccioni, (Dirigente Laore Sardegna), il quale tratterà argomenti quali “Filiera corta, prodotti a km zero” e il progetto “Le via del Pane”, e Giuseppe Melis, (Docente Universitario di Marketing), il quale valuterà il pane come prodotto identitario per lo sviluppo del territorio.

Chiuderanno Giuseppe Carrus, (Gambero Rosso) che racconterà le premiazioni dei forni da parte della rivista, e Alessandra Guigoni, Antropologa, con “Il pane a tavola”.