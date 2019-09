Zona Franca. Carla Medau: “Non mollare”

La prima cittadina: “Dobbiamo davvero mobilitarci e chiedere con forza alla Regione di far ripartire l’iter burocratico”

Di: Antonio Caria

Anche la Sindaca di Pula, Carla Medau, è in prima linea per l’attivazione della Zona Franca. Nei giorni scorsi, la prima cittadina ha partecipato alla mobilitazione promossa dal Comitato Zona Franca, sotto il Consiglio Regionale.

Obiettivo degli organizzatori: rivendicare l'attuazione del decreto legislativo 75/98 istitutivo di 6 zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Arbatax, PortoTorres e Portovesme. Assieme a lei era presente anche la Vice Sindaca Ilaria Collu,

“Eravamo in tanti – sottolinea la Medau – , ma non abbastanza. Dobbiamo davvero mobilitarci e chiedere con forza alla Regione di far ripartire l iter burocratico per gli altri porti franchi e l attuazione della legge”.

“La Zona Franca – conclude – è uno strumento che consente di riattivare lo sviluppo, di ricostituire la rete industriale e manifatturiera, è in grado di attrarre capitali esteri ed investimenti che consentirebbe alla Sardegna di superare le condizioni di arretratezza e di disagio economico. È importante non mollare, ma è molto più importante partecipare”.