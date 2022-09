Auto su spartitraffico, 131 chiusa e poi riaperta a Uras in direzione nord

Sul posto Anas e forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

A causa di un'incidente è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione di Porto Torres lungo la Strada statale 131 al km 66,950, all'altezza di Uras.

Secondo quanto appreso un'auto è finita sullo spartitraffico, per cause ancora da accertare Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

La carreggiata è stata riaperta al traffico dopo che le autorità hanno effettuato i rilievi e rimosso il veicolo liberando la strada.