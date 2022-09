Cagliari. Malore per il sindaco Truzzu in municipio

Il primo cittadino era impegnato in un incontro, si è ripreso quasi subito

Di: Redazione Sardegna Live

Malore questo pomeriggio per il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Si sarebbe trattato di un lieve mancamento nel corso di un incontro con il gruppo dei Riformatori, uno dei programmati da Truzzu con i partiti della coalizione.

All’improvviso il leggero malore ma non è stato necessario nemmeno chiamare l'ambulanza e l’allarme è subito rientrato perché Truzzu si è ripreso e ha lasciato il Municipio da solo a bordo della sua auto. Non ha potuto quindi partecipare al Consiglio comunale (finito quasi subito per mancanza di numero legale) in programma sempre nel pomeriggio. Forse alla base del malore anche lo stress per gli impegni politici legati alla campagna elettorale degli ultimi giorni a sostegno del suo partito, Fratelli d'Italia.