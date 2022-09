Dopo il voto. Fratelli d’Italia agli alleati: “Ora patto di fine legislatura”

Il gruppo in Consiglio regionale rimarca il risultato ottenuto in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Siamo passati dal 4,7% delle scorse elezioni Regionali a essere il primo partito in Sardegna e in Italia, un risultato atteso e inseguito con un impegno quotidiano serio e coerente”. E’ il commento soddisfatto degli esponenti di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, Francesco Mura (nella foto), Fausto Piga e Nico Mundula, sui risultati elettorali che hanno visto trionfare il partito guidato da Giorgia Meloni.

“Un premio per tutta la comunità di Fratelli d’Italia che ci ha creduto e che mai ha mollato nelle difficoltà” proseguono i tre consiglieri regionali. “Fondamentale è stato il lavoro del nostro coordinatore Regionale Antonella Zedda (eletta senatrici all’uninominale sud Sardegna) e del deputato Salvatore Sasso Deidda (riconfermato a Palazzo Montecitorio) che in sintonia con i vertici nazionali, locali e il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu hanno sempre tenuto vivo entusiasmo e passione politica in Sardegna.A fare compagnia in Parlamento ai già citati Salvatore Deidda e Antonella Zedda, ci saranno Barbara Polo, Marcello Pera, Giovanni Satta, Francesco Mura e Gianni Lampis, tutti eletti nelle circoscrizioni sarde”.

L’elezione del capogruppo Francesco Mura aziona le porte girevoli del Consiglio Regionale: a prendere il posto di Mura nei banchi di Via Roma sarà Gianni Tatti, primo dei non eletti e attualmente Sindaco di Ruinas.

“Archiviate le politiche, ora in Consiglio Regionale non è più rimandabile il patto di fine legislatura” puntualizza Fausto Piga. “Questa legislatura è stata profondamente condizionata dalla pandemia e dalle ultime vicende geopolitiche, e ciò nonostante si è fatto tutto il possibile, ma ora per fare meglio serve attualizzare e rilanciare l’azione politica affinché la percezione da parte dei cittadini sia ancora più positiva”.

"Il successo ottenuto alle politiche non deve essere un punto di arrivo" conclude Fausto Piga "ma il punto di partenza per vincere le prossime elezioni regionali con un centrodestra unito e concreto verso le attuali priorità di famiglie e imprese".