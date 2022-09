Elezioni. Il Presidente Pais: “Buon lavoro ai nuovi parlamentari”

“Sono certo che i nuovi eletti sapranno rappresentare a Roma le esigenze del popolo sardo”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, a nome dell’intera Assemblea, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi deputati e senatori eletti nel nuovo Parlamento.

“Sono certo – ha detto Pais - che i nuovi eletti sapranno rappresentare a Roma le esigenze del popolo sardo. In un periodo difficile come quello attuale è fondamentale che i nostri rappresentanti, uniti e senza distinzione di parte politica, sostengano l’effettiva attuazione dello Statuto autonomo della nostra isola. Buon lavoro a tutti voi. Auspico una sempre maggiore e costante collaborazione con il Consiglio regionale per portare avanti le battaglie fondamentali per lo sviluppo della nostra terra”.