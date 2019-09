Programmare il futuro del Parco di Porto Conte: al lavoro la quinta commissione consiliare del Comune

Il Presidente Christian Mulas: “Farlo diventare uno strumento di sviluppo e di economia per la città e per il territorio”

Di: Antonio Caria

La quinta Commissione consiliare del Comune di Alghero è al lavoro per programmare le attività e gettare le basi di una programmazione futura per il Parco di Porto Conte.

Il Presidente Christian Mulas ha coordinato l’incontro con il Direttore del Parco Mariano Mariani, l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis, il Dirigente Gian Salvo Mulas.

Tra i temi trattati, i progetti in itinere e gli investimenti e in corso di realizzazione, previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, la ristrutturazione dell’ex diramazione carceraria a Porticciolo, la valorizzazione del geo-sito di Capo Caccia, la realizzazione del sistema del lagunaggio per la mitigazione del carico organico nel sistema Calich, il completamento dei percorsi di fruizione della stessa area, la conclusione delle opere nella Grotta Verde, l’intervento di valorizzazione di Punta Giglio.

“Il Parco va sostenuto ancora e meglio – ha sottolineato Mulas – e contiamo di farlo con proposte, collaborazioni, mettendoci a disposizione affinché la riserva e l’Area marina protetta possano diventare pienamente uno strumento di sviluppo e di economia per la città e per il territorio”.

“Il dato dei 12 mila visitatori, non residenti, registrato lo scorso anno – fanno sapere dal Comune di Alghero – è un punto di partenza sul quale lavorare per far crescere l’attenzione e il reperimento di nuovi investimenti. Manca tuttavia una solida conoscenza dei cittadini algheresi della realtà del Parco e della Riserva Marina, che possa servire, al di là dei numeri, ad una più efficace promozione della sensibilizzazione sui temi ambientali e alla diffusione delle tematiche legate alla preservazione della natura”.