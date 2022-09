Alghero festeggia una nuova centenaria: auguri alla signora Cristina

La centenaria ha festeggiato attorniata dai suoi cinque figli che vivono sparsi per l’Europa. Omaggio floreale del sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

La signora Cristina Beniamina Mantello compie oggi cent’anni. Nella sua casa nel quartiere di Sant’Agostino, ad Alghero, la centenaria ha festeggiato il compleanno attorniata dai suoi cinque figli che vivono sparsi per l’Europa, a Roma, in Spagna, in Inghilterra.

Oggi il Sindaco Mario Conoci le ha fatto visita con un omaggio floreale per porgerle gli auguri di buon compleanno. La signora Cristina, sposata Podda, ha dieci nipoti e un pronipote; suo marito, scomparso 33 anni fa, faceva l’imprenditore edile ed è stato uno degli artigiani impegnati nel 1954 nella costruzione della Escala del Cabirol, a Capo Caccia.