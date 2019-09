Abbandono indiscriminato dei rifiuti a Olmedo. Toni Faedda: “Individuato il responsabile”

Il primo cittadino: “In arrivo una sanzione di 600 euro”

Di: Antonio Caria

“L'ennesimo atto di inciviltà che in questo caso non rimarrà impunito”. La denuncia è del Sindaco di Olmedo, Toni Faedda, che pubblica su Facebook la foto di buste di rifiuti abbandonate per strada.

Ma per l’autore del gesto non ci sarà scampo. “Infatti – dichiara il primo cittadino –un nostro agente di Polizia municipale ha individuato il responsabile a cui sarà elevata una sanzione amministrativa di 600,00 euro”.