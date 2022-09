Sequestrati 80 chili di cibo in decomposizione pronto per la vendita a due senegalesi e a una egiziana

Scoperta dell’Adm e della Guardia di Finanza a Olbia prima di una manifestazione in Gallura

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 80 chili di prodotti alimentari, in parte in avanzato stato di decomposizione e in parte privi dell'etichettatura prevista per legge, sono stati sequestrati dai funzionati dell'Adm e dalla Guardia di finanza a Olbia.

Gli alimenti, frutta e verdura, carne e frutti di mare essiccati e freschi, erano di proprietà di due cittadini senegalesi e una egiziana che, secondo i riscontri dell'Adm, avrebbero dovuti venderli in una manifestazione pubblica in programma in Gallura.

I prodotti sequestrati, in base alla disposizioni di legge, saranno distrutti perché nocivi.