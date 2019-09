Coldiretti. All’Asinara gli oscar green ai migliori giovani agricoltori

L’appuntamento è in programma domani 20 settembre a Palazzo Reale

Di: Antonio Caria

Sono in programma domani 20 settembre nel Palazzo Reale dell'isola dell'Asinara le finali regionali della tredicesima edizione degli Oscar green, il premio nazionale ideato da Coldiretti Giovani Impresa, riservato agli agricoltori under 40 innovatori, creativi e attenti al sociale e alla sostenibilità.

Dodici i giovani imprenditori agricoli in gara: Fragus e Saboris di Sadali e l'Accademia Olearia di Alghero (Impresa4.terra), Salude e Trigu di Ploaghe e Troticoltura di Fonni (Campagna Amica), il birrificio agricolo Marduk di Irgoli e l’azienda agricola Massimo Orrù di Masullas (Sostenibilità), la scuola primaria di Monte Rosello Alta di Sassari e l’Istituto comprensivo 4 di Oristano (Noi per il Sociale), l’azienda agricola di Fabio Barbato di Castiadas e l’azienda agricola allevamenti Mascia di Donori (Fare rete), l’azienda agricola di Sant’Andrea Frius Pab’è is Tèllasa e Canapesia di Marrubiu (Creatività) in cui si premia la creatività di idea, che apporti un’innovazione di prodotto e/o di processo.

“Venerdì conosceremo il meglio dell'agricoltura innovativa sarda proposta dai giovani – ha sottolineato il delegato regionale di Coldiretti giovani imprese Angelo Cabigliera -. Sono rappresentativi di tutti i territori della Sardegna e spesso provengono dai Comuni marginali e dell’entroterra dove maggiormente si soffre lo spopolamento. I finalisti nazionali del 2017 e del 2018 sono infatti di Villanova Truschedu in provincia di Oristano, 304 abitanti (Andrea Deidda che produce prodotti dell’agricosmesi dal lentisco) e da Girasole dell’Ogliastra, meno di 1300 abitanti (Luisa Cabiddu che progetta e realizza le case in paglia)”.

“È un evento molto sentito e partecipato - dice il presidente regionale della Coldiretti Battista Cualbu -. La scelta dell'Asinara, pur consci delle difficoltà logistiche e organizzative è in linea con il premio che riguarda le nuove generazioni sempre più attente e sensibili con nuove idee e progetti alla promozione e difesa del territorio e della biodiversità. E siamo riusciti ad organizzarlo grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Porto Torres, il Parco nazionale dell’Asinara e la compagnia di navigazione Delcomar”.

“Siamo felici che l'Asinara, l'altra metà del Comune di Porto Torres, ospiti per la prima volta gli Oscar Green – ha rimarcato il sindaco Sean Wheeler - e ringrazio Coldiretti per aver individuato l'isola come location per l'edizione 2019. È un'iniziativa che unisce tradizione e innovazione e le buone idee sono indispensabili per lo sviluppo delle produzioni di eccellenza. La stessa isola parco potrebbe diventare un laboratorio per gli imprenditori del settore, che potrebbero fare leva sul valore aggiunto di un marchio di grande qualità, quello del territorio incontaminato del Parco Nazionale dell'Asinara”.

“Si tratta di un'iniziativa importante – ha aggiunto il responsabile della società Delcomar (sostenitrice dell’evento), Enzo Del Giudice – soprattutto perché promuove le giovani imprese del settore agricolo che nella nostra Sardegna non possono che avere una collocazione di prim'ordine. Un particolare plauso agli organizzatori ai quali va il nostro pieno sostegno”.

“Siamo lieti di poter collaborare e ospitare nell’Isola dell’Asinara l’Oscar Green e i giovani agricoltori – ha concluso il presidente dell’Ente Parco Antonio Diana –, siamo in sintonia con la cura e la promozione del territorio e dell’ambiente dei giovani agricoltori e con le iniziative che sta portando avanti la Coldiretti”.