Bracconieri e piromani, i tre arrestati progettavano di ammazzare le guardie forestali

Tre misure di custodia cautelare (due ai domiciliari e uno in carcere a Uta), ecco i dettagli della conferenza stampa in via Biasi

Di: Alessandro Congia

Armi clandestine, munizioni, tubi fucile, tutto l'occorrente per la caccia clandestina gestita tra le campagne di Pula, Sarroch e Villa San Pietro, ma anche azioni criminose di incendi boschivi progettati a tavolino.

Una vera e propria organizzazione criminale di alcuni soggetti che, una volta accortisi delle indagini a loro carico da parte dei rangers del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, avevano ideato e organizzato azioni di vendetta contro gli investigatori. Alla conferenza stampa erano presenti il comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Antonio Casula, il commissario del Nucleo Investigativo Ambientale regionale Ugo Calledda e il direttore dell'ispettorato della Forestale Carlo Masnata.

Due le persone agli arresti domiciliari, Salvatore Caboni, classe 1959, Mario Mallus, classe 1939 e Giovanni Vacca, classe 1976 (quest'ultimo finito in cella a Uta), tutti residenti a Sarroch.

Denunciati a piede libero Luciano Caboni, classe 1952, Giovanni Pinna, classe 1950, Tarcisio Caboni, Angelo Soddu.

