Dinamo. Chiuso l’accordo di Paulius Sorokas

L’ala lituana vestirà la maglia Dinamo per la stagione 2019-2020

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Dopo il periodo di “Prova” in pre campionato, la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato la chiusura dell’accordo con l’atleta Paulius Sorokas.

Lituano, ala classe 1992, 202 centimetri per 100 chilogrammi, è un giocatore fisico in grado di far valere la sua stazza e le sue doti atletiche spalle a canestro e nell'uno contro uno, oltre che a rimbalzo.