San Gavino. Perseguitava la ex moglie: divieto di avvicinamento per un 63enne

Anche di recente l'uomo aveva avuto atteggiamenti persecutori

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a San Gavino Monreale, i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con quelli della Stazione di Villamar hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa.



Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un 63enne del luogo disoccupato, ben noto alle forze dell'ordine. All'uomo è stato inibito di avvicinarsi alla ex moglie e ai luoghi che questa è solita frequentare.



La misura scaturisce da una richiesta dei carabinieri di Villamar in relazione ai comportamenti persecutori posti in essere, anche nel recente periodo, dall'uomo nei confronti della sua ex moglie.