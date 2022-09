Solans. Frontale fra auto e moto, grave centauro: trasportato all'ospedale in elisoccorso

Il conducente dell'auto è invece finito in pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Solanas, sulla strada provinciale 17 al km 23,1, un'Aprilia Piaggio modello Scarabeo, condotto da un 23enne cagliaritano, per cause in corso di accertamenti si è scontrato frontalmente contro una Mazda proveniente dal senso di marcia contrario, di proprietà di una 71enne, residente nel capoluogo, ma condotta dal figlio 35enne.



A seguito dell'impatto il giovane centauro è stato trasportato dall’elisoccorso 118 in codice rosso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre l'automobilista è finito al pronto soccorso del policlinico di Monserrato in codice giallo.



La strada è stata interrotta sino alle 19.30, mentre personale di una ditta convenzionata ha provveduto al ripristino e messa in sicurezza della sede stradale. I documenti di guida e di circolazione di entrambi i protagonisti della vicenda sono risultati essere regolari.



I rilievi sono stati compiuti dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena in collaborazione con i colleghi di San Vito. I militari hanno informato degli eventi l'autorità giudiziaria.