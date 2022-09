Senorbì. Titolare trova piantagione di marijuana nella sua azienda agricola

In totale 205 piante. Carabinieri al lavoro per rintracciare i coltivatori

Nella mattinata di ieri a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con quelli dell’Aliquota operativa della Compagnia di Dolianova, su richiesta della titolare di un'azienda agricola del luogo hanno proceduto a un'ispezione sul territorio del Comune di Ortacesus, dove hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana costituita da 205 piante, realizzata da parte di soggetti ignoti e ben occultata alla vista di chiunque, all'interno di un terreno coltivato a mais.



La piantagione era irrigata da due ottimi impianti a goccia. Le piante non erano ancora giunte a maturazione e avevano un'altezza variabile fra i 10 e i 70 cm. Sono state tutte espiantate e sequestrate, assieme ad altri utensili e materiali rinvenuti sul posto, che certamente erano in uso ai coltivatori di stupefacenti.



Le piante estirpate sono state momentaneamente accantonate in un’area riservata e sorvegliata, in attesa delle disposizioni della magistratura in ordine alla loro distruzione. I militari dell’Arma indagano per identificare i responsabili dell’illecita coltivazione.