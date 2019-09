Assemblea di Abbanoa, nuovo rinvio

Nuovo appuntamento mercoledì 25 settembre. Frongia: “Necessario acquisire ulteriori informazioni in merito”

Di: Antonio Caria, fotografia Emiliano Deiana

Nuovo rinvio per l’Assemblea di Abbanoa che deve approvare il bilancio di esercizio 2018. A chiederlo l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici. La nuova data è stata fissata per mercoledì 25 settembre.

“Permane ancora – ha dichiarato l’Assessore Roberto Frongia – la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito a due aspetti sostanziali: se siano stati previsti gli indennizzi a favore dei clienti rispetto alle indicazioni date dall’Autorità nazionale sui servizi idrici, Arera, e quali siano gli eventuali nuovi scenari (e ripercussioni economiche) che dovessero interessare i conti del Gestore dopo l’accordo con l’Associazione dei Consumatori Adiconsum. In attesa di questi chiarimenti la Regione non ha potuto approvare il bilancio di esercizio 2018 e ha chiesto un nuovo rinvio dell’Assemblea”.