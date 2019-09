In Sardegna sbarcati 58 migranti nelle ultime ore

Sono stati trasferiti presso il C.P.S.A. di Monastir

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime ore, in considerazione delle favorevoli condizioni meteo-marine, nelle coste del Sulcis-Iglesiente sono sbarcati 58 stranieri.

In particolare, nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato di Carbonia hanno individuato 15 algerini approdati poco prima in località Capo Sperone.

Nella tarda serata, invece, un Pattugliatore della Guardia di Finanza, in navigazione operativa al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha individuato e segnalato due barchini con 22 uomini a bordo che sono stati fatti sbarcare, durante la notte, nel porto di Sant’Antioco.

Nelle prime ore del mattino di oggi, infine, altri 21 stranieri sono sbarcati nei porti di Teulada e Sant’Antioco.

Tutti gli stranieri, di nazionalità algerina, per un totale di 58, sono stati trasferiti presso il Centro di primo soccorso e accoglienza di Monastir per le visite mediche da parte dei medici della competente A.S.S.L. e per le procedure di identificazione ed i controlli di sicurezza, eseguiti dai poliziotti della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari.