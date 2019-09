Poste, sciopero dei lavoratori delle pulizie. Deidda: “Dignità e rispetto degli impegni”

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia: “Una situazione assurda”

Di: Antonio Caria

Si è tenuto ieri a Cagliari, lo sciopero del lavoratori di Manitalidea, che operano negli appalti delle pulizie delle Poste Italiane.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che ha ricordato come nello scorso mese di giugno “Avevo presentato una interrogazione per denunciare l'assurda situazione di questi lavoratori e lavoratrici, alcune guadagnano 100 euro, che oltre ad avere contratti con un monte orario ridotto, devono anticipare le spese per andare a lavoro e si ritrovano da mesi senza stipendio”.

“La Ditta, Manital, – conclude Deidda – forse andrà in Amministrazione Controllata ma lanciamo un nuovo appello a Poste Italiane di intervenire e far subentrare una nuova ditta o anticipare o soldi per gli stipendi dei lavoratori. In attesa della risposta del nuovo Governo, ho preso contatti con Poste Italiane”.