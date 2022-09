Caro bollette. L’ex sindaco di Assemini: “Questo è un massacro. Così non si può continuare”

Lo sfogo di Mario Puddu, titolare di un ristorante: “O fate qualcosa (e de pressi!) o la facciamo noi”

Di: Redazione Sardegna Live

“Noi lavoriamo, senza sosta, a testa bassa, ma è chiaro che così non si può continuare. Questo è un massacro, inaccettabile. O fate qualcosa o la facciamo noi”. A dirlo è l’ex sindaco di Assemini, Mario Puddu, titolare di un ristorante/pizzeria.

“Per il mese di agosto siamo a 12.845,27 euro”, fa sapere Puddu che già aveva pubblicato la bolletta del mese di luglio 2021 paragonata a quella dell’anno precedente: “Nel nostro ristorante siamo passati da 3.600 di luglio 2021 a 10.400 euro di luglio 2022. Ditemi voi se si può continuare ad andare avanti così”.

Puddu, già coordinatore del Movimento 5 stelle in Sardegna, precisa: “Vorrei comunque far notare, a tutti coloro che fanno riferimento esclusivamente alla guerra (e alle scelte scellerate che ne son scaturite) che il caro bollette era già partito anche prima della guerra: infatti la bolletta passava da 2.700 del Novembre 2021, ai 6.800 del febbraio successivo, quando ancora la guerra non era iniziata”.

“O fate qualcosa o la facciamo noi”, afferma risoluto Mario Puddu.