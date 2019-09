A Sennori si impara a conoscere i funghi

Promosso il primo corso di micologia di base. Domande entro il 25 settembre

Di: Antonio Caria

Saper riconoscere le varie tipologie di fungi. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Sennori guidata dal Sindaco Nicola Sassu che ha deciso di promuovere un primo corso di micologia di base tenuto dal micologo Renato Brotzu.

Il corso, che avrà inizio venerdì 27 settembre nel centro culturale di via Farina 32, sarà suddiviso in otto lezioni, (sei in aula e due sul campo), si svolgerà ogni venerdì dalle 19.00 alle 21.00.

Le iscrizioni sono riservate ai cittadini sennoresi, che potranno godere di una tariffa agevolata (30 euro), e anche ai non residenti (60 euro). Per iscriversi è necessario compilare il modulo che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Sennori, e poi inviato all’indirizzo di posta elettronica elenacornalis@comune.sennori.ss.it o consegnato a mano all’Ufficio protocollo del Municipio, dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.15 alle 11.00 mentre il lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 entro il 25 settembre. 30 i posti disponibili.