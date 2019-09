Sicurezza e prevenzione: Conoci incontra Claudia Maria Gallo

Il Sindaco e la Dirigente del Commissariato: “Mantenere alto il livello di attenzione”

Di: Antonio Caria

Si è svolto ieri, a Porta Terra, un incontro tra il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, e la dottoressa Claudia Maria Gallo, Dirigente del Commissariato locale.

Al centro i temi della sicurezza e della prevenzione, oltre che le attività di promozione della legalità che si stanno portando avanti in collaborazione tra Amministrazione e Polizia di Stato.

L’impegno comune sarà quello l’impegno mantenere alto il livello di attenzione, seppure, rimarcano, “In presenza di dati che non mostrano una vera emergenza sicurezza ad Alghero”. Un altro banco di prova saranno i festeggiamenti in onore di Sant Miquel, in programma domenica 29 settembre.