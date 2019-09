Tragico frontale sulla nuova 125, ci sono 8 feriti: gravissima una donna

Sul posto 5 ambulanze, Vigili del Fuoco e i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale sulla nuova statale 125, al Km. 17, tre le autovetture coinvolte, otto i feriti: i Vigili del Fuoco hanno estratto una donna incastrata tra le lamiere.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra di Pronto intervento "8A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta questa sera intorno 20.30 circa, per un incidente stradale sulla nuova strada statale 125, all'altezza del 17° Km, per cause ancora da accertare il sinistro sembra sia dovuto ad uno scontro frontale tra due veicoli, si contano 8 feriti tutti affidati al personale sanitario inviato dal Servizio di Emergenza del 118, una donna estratta dalle lamiere dagli operatori VVF con gruppo da taglio trasportata d'urgenza in ospedale, cinque le ambulanze intervenute di cui due medicalizzate.



Gli operatori VVF stanno provvedendo anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale in attesa dell'arrivo degli operatori Anas per il ripristino della sede stradale.



La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.