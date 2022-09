Discarica in fiamme alle porte di Olbia

Vigili del fuoco in azione per l'incendio di una discarica di materiali per l'edilizia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14 di oggi, 22 settembre, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in zona Olbia Sud (non lontano dall'ospedale Mater Olbia) per l'incendio di una discarica di materiali per l'edilizia.

Le due squadre hanno spento l'incendio evitando che raggiungesse la macchia mediterranea circostante. Non si segnalano feriti.