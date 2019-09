Due evasioni dai domiciliari in poche ore

Un 59enne ha cercato di forzare un posto di blocco, un 23enne è uscito di casa poco dopo il controllo degli agenti

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della Stazione di San Bartolomeo della Compagnia dei carabinieri di Cagliari, intorno alle 16 di ieri, hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evasione dagli arresti domiciliari e guida senza patente a bordo di un veicolo sprovvisto di assicurazione un cagliaritano 59enne con precedenti penali e attualmente ai domiciliari.

L'uomo è stato intercettato a fine mattina a bordo della sua auto in via Fiorelli. I carabinieri dopo aver intimato l'alt lo hanno raggiunto. Il 59enne ha inserito la sicura agli sportelli rifiutandosi di fornire i documenti. Poi ha tentato la fuga, ma un militare ha spaccato il vetro laterale dell'auto immobilizzandolo prontamente. L'uomo è in attesa del processo per direttissima.

Sempre nel pomeriggio è finito in manette anche un 23enne residente nel capoluogo e già ai domiciliari. Erano circa le 17 quando gli agenti della Squadra Volante si sono recati presso il suo appartamento per un controllo di routine trovando la porta aperta e il giovane vestito come se stesse per uscire di casa. Una volta terminato il controllo, gli agenti si sono appostati a poca distanza dall'ingresso di casa in attesa di comprendere le intenzioni del 23enne. Il pregiudicato è uscito dopo circa dieci minuti con dei soldi in mano. Gli agenti lo hanno fermato e accompagnato in questura in stato di arresto per evasione.