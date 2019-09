Riparte la scuola civica di musica “Ischelios”

Il Sindaco Carlo Sotgiu: “Speriamo nell’adesione di tanti bambini”

Di: Antonio Caria

Riapre i battenti la scuola civica di musica “Ischelios” ritorna ad ospitare i bambini di Ploaghe. Sono, infatti, aperte le iscrizioni ai corsi per l’anno scolastico 2019/2020 della scuola di musica alla quale aderiscono la maggior parte dei comuni dell’Unione del Coros.

Obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu è quello di concorrere alla diffusione dell’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale di tutta la comunità.

I corsi attivabili in relazione al numero di iscritti saranno pianoforte moderno, classico e jazz, chitarra moderna, classica, jazz e sarda, clarinetto, flauto, sassofono, tromba, arpa, violino, violoncello, sassofono, batteria/ percussioni, coro voci bianche, canto moderno, canto corale canto a chitarra, canto lirico, musical theatre, organetto, laboratorio musica leggera, musica elettronica, home recording.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti ad attivare nuovamente la scuola civica di musica nel nostro paese dopo alcune difficoltà sorte con la vecchia gestione – ha sottolineato il primo cittadino -. Siamo infatti convinti che la musica abbia una rilevanza che va aldilà dell’aspetto sociologico. Recenti ricerche rilevano che i bambini che studiano la musica migliorano le loro capacità cognitive riducendo inoltre l’incidenza dei disturbi specifici dell’apprendimento. Speriamo davvero che quanti più bambini possibile aderiscano alla nostra scuola.”

Per informazioni sui corsi e le lezioni è possibile il numero di telefono 0793403102 , mentre per scaricare la modulistica è possibile visitare il sito istituzionale https://www.comune.ploaghe.ss.it/news/scuola-civica-di-musica-ischelios-proroga-iscrizioni/123. La scadenza delle istanze è fissata per il 9 ottobre.