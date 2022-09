Nuoro. Rinvenuta in casa di un imprenditore anfora di epoca imperiale: denunciato

Il manufatto versa in un ottimo stato di conservazione, ma l'uomo è finito nei guai per illecita detenzione

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso dell’attività istituzionale volta al contrasto degli illeciti in materia tributaria e al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti, i militari del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro, nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di un imprenditore della Baronia hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un manufatto in terracotta di grande interesse culturale ed archeologico, custodito nella sua abitazione.

L'oggetto mostrava incrostazioni marine, lasciando intendere di essere stato rinvenuto in acqua. I successivi accertamenti con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro hanno permesso di appurare che si tratta di un’anfora Dressel, risalente all’età romana imperiale, totalmente integra ed in ottimo stato di conservazione.

La stessa è stata dunque sequestrata, e l’imprenditore denunciato per “illecita detenzione di beni culturali appartenenti allo Stato”. La Guardia di Finanza ha svolto tale attività a tutela del patrimonio culturale locale e con la finalità di scongiurare che beni di interesse culturale ed archeologico siano utilizzati quale sostituzione o reimpiego di profitti illeciti.