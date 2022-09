Castiadas. Soccorso e recuperato dai Vigili del Fuoco un cervo finito in un vascone di un'azienda

Sul posto anche il nucleo Sommozzatori. L’animale è stato affidato al Corpo Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Castiadas, in località "Camisa", per soccorrere e recuperare un cervo finito all'interno di un vascone d'acqua in un'azienda agricola.

La richiesta di soccorso è pervenuta al numero di emergenza 115 da parte del titolare dell'azienda. La sala operativa dalle informazioni ricevute ha inviato sul posto la squadra '8A' del distaccamento di San Vito, il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con gli operatori che hanno effettuato il recupero dell'animale, affidandolo al Corpo Forestale regionale. Sul posto si è recato anche un medico veterinario per verificare le condizioni di salute dell’animale.