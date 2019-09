Abusò di un 14enne: 4 anni e mezzo all'ex maestro

La Corte d'Appello ha confermato la condanna nei confronti del 61enne

Di: Reazione Sardegna Live

La Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la condanna di primo grado a 4 anni e mezzo di carcere per un 61enne, ex maestro elementare e invalido in sedia a rotelle, accusato di aver abusato sessualmente di un 14enne.

L'episodio si sarebbe verificato in casa dell'uomo, che aiutava il ragazzino a fare i compiti di scuola. Il 61enne era stato arrestato all'inizio del 2018 dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, in seguito a una complessa indagine che aveva visto accusato di stalking un badante che lavorava in casa della vittima, poi assolto perché incapace di intendere e di volere.

Ieri i giudici di appello hanno confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare.