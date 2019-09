Evade dai domiciliari e blocca le portiere dell’auto per sottrarsi al controllo. Arrestato dai Carabinieri

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di San Bartolomeo della Compagnia di Cagliari ieri pomeriggio, intorno alle 16, hanno tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evasione dagli arresti domiciliari nonché guida senza patente a bordo di un veicolo sprovvisto di relativa copertura assicurativa, un noto cagliaritano pregiudicato classe 1960, Roberto Pireddu, conosciuto dai militari operanti per pregresse vicende giudiziarie, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Infatti, gli operatori, impegnati in un ordinario servizio di perlustrazione per le vie cittadine, intorno alle 13.30 lo intercettavano a bordo della propria automobile in via Fiorelli e, dopo avergli intimato di fermarsi, lo affiancavano con il proprio veicolo.

Raggiunto a piedi, il pregiudicato inseriva le sicure alle portiere della propria automobile, rifiutando di sottoporsi all’identificazione e, dopo aver inserito la marcia, tentava anche la fuga. In quella circostanza uno dei militari operanti, al fine di evitare rischiose conseguenze, infrangeva il vetro laterale del veicolo del soggetto, immobilizzandolo definitivamente.

Tradotto presso gli uffici del comando stazione carabinieri, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nel corso della mattinata odierna.