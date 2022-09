Sassari. Blitz antidroga a casa di un 30enne: sequestrati cocaina e 16mila euro

Trovati anche metadone ed eroina

Di: Redazione Sardegna Live

Blitz degli agenti della Questura di Sassari in casa di un trentenne finalizzato a prevenire e reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile, unitamente agli agenti della Squadra Volante, hanno recuperato nell’abitazione 42,79 grammi lordi di cocaina e 2,58 grammi lordi di altra sostanza stupefacente, che reagito positivamente al test per l’eroina, oltre a un quantitativo di sostanza liquida (metadone).

Inoltre, durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 16mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e tutto l’occorrente necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente (tra cui bilancini di precisione, ritagli di cellophane, elastici e cucchiaini), oltre ad alcuni coltelli e una carta prepagata. Il ragazzo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.