Atto intimidatorio al Sindaco di Siniscola. Anci Sardegna: “Rafforzare i piani di sicurezza”

Il Presidente Emiliano Deiana: “Anche se cambiano i governi non cambiano le richieste di azioni straordinarie da parte dello Stato e della Regione”

Di: Antonio Caria

“Anci Sardegna condanna fermamente l’ennesimo atto intimidatorio subito dal sindaco di Siniscola Gianluigi Farris ed esprime la propria solidarietà e vicinanza. Ma la pur ferma e risoluta condanna e la vicinanza al collega non bastano”.

A rimarcarlo, in una nota, è il Presidente Emiliano Deiana che aggiunge: “Anche se cambiano i governi non cambiano le richieste di azioni straordinarie da parte dello Stato e della Regione per le azioni di sviluppo dei territorio, ma anche del rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine”.

“Chiediamo, come già abbiamo chiesto ai suoi predecessori, al nuovo ministro Lamorgese un rafforzamento dei piani per la sicurezza firmati col Ministro Minniti e – conclude – da estendere alle comunità dove più forte si sente l’esigenza di sicurezza di cui gli attentati agli amministratori sono una spia inquietante”.