Tutti in una sera per l’impresario delle stelle

Il 3 ottobre a Monserrato una grande festa e un cast senza precedenti in ricordo di Cenzo Vadilonga

Di: Roberto Tangianu

Le agenzie di spettacolo sono la piattaforma reale, il punto di incontro tra i diversi soggetti che animano le feste in onore dei santi e le sagre tese a promuovere le più disparate specialità.

Cenzo Vadilonga è stato uno dei grandi impresari di spettacolo dell’isola, tenace e intraprendente, protagonista assoluto di un mondo che ha contribuito a rinnovare con forte personalità.

A tre anni dalla sua scomparsa, giovedì 3 ottobre il Comune di Monserrato gli conferirà la cittadinanza onoraria alla memoria, per non dimenticare un cittadino col suo operato che ha dato lustro alla comunità.

“Sono grato alla comunità di Monserrato per questo gesto che ci emoziona” dice Andrea Vadilonga, che ha raccolto il testimone del padre. “Da tempo accarezzo il sogno di dedicare un grande evento alla sua figura, dando voce a coloro che in tutto questo tempo mi chiedevano di farlo, senza mai farci mancare una parola e quell’abbraccio che ha reso meno dura la sua assenza e più vivo il ricordo. Per questo nasce ‘Amigu meu’, un grande concerto - spettacolo che si terrà la sera del 3 ottobre, a cui prenderanno parte gli artisti più importanti dello spettacolo in Sardegna”.

L’elenco del cast artistico, presentato da Giuliano Marongiu, è impressionante. Sono davvero tanti gli artisti e i gruppi musicali che interverranno nel corso della diretta trasmessa da Sardegna Live. Dai Taenda ai Collage e poi ancora Benito Urgu, Alessandro Pili (Sindaco di Scraffingiu), Giuseppe Masia, Daniele Contu, Nicola Cancedda, Janas, Tamurita, Istentales, Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Bertas, Fratelli Bacchis, La Romagna, La Favola, Marco Piccu (Ziu Pibioni), Massimo Pitzalis, Carla Denule, Cristian Cocco, Roberto Tangianu, Matteo Piras, Angelo Carcangiu, Kantidos, Tony Vadilonga, Battor Moritteddos, Zenias, Incantos, Black Soul.

Non solo, è previsto per il grande evento il contributo di Angelo Pintus, Gemelli Diversi, Fausto Leali, Capodaqua, Francesco Demuro, Ivana Spagna, Nomadi, Zoo di 105, Dj Matrix, Pap's, Sandro Giacobbe, Andrea Pucci, Paolo Vallesi, Skar, Enrico Ruggeri e Scintilla (Gianluca Fubelli).

“Amigu meu sarà una grande festa, con ingresso libero, piena di musica e di sorrisi, come Cenzo avrebbe voluto e probabilmente organizzato, perché lui amava stare tra la gente e vederla stare bene” sottolinea Andrea.

Vincenzo Vadilonga è nato a Cagliari il 28 agosto 1962 e ha respirato l’ambiente della musica fin da piccolo quando ‘viaggiava’ al seguito del gruppo storico dei Mamuthones, in cui cantava il padre.

Dopo aver militato in alcune agenzie di spettacolo, nel 1994 ha fondato la Produzioni Artistiche Vadilonga incoraggiato da Gina Agus, colei che gli è stata a fianco fino all’ultimo.

Dalla scomparsa di Cenzo Vadilonga il figlio Andrea, che già aveva appreso i segreti del mestiere dal padre, porta avanti il percorso intrapreso con orgoglio e successo.