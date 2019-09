A Cagliari la manifestazione dei lavoratori della Manitalidea

Appuntamento dalle 9.30 alle 13.00 in via Simeto. I Segretari Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil: “Risolvere il problema una volta per tutte”

Di: Antonio Caria

Si terrà domani dalle 9.30 alle 13.00, in via Simeto a Cagliari, la manifestazione dei circa cento lavoratori della Manitalidea spa, che gestisce l’appalto per la pulizia degli uffici postali di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna per protestare contro i continui ritardi e il mancato pagamento degli stipendi di luglio e agosto e della quattordicesima.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil hanno avviato la vertenza già ad aprile scorso ma, nonostante le proteste e le rivendicazioni dei lavoratori che vivono una situazione di incertezza e disagio, la Manitalidea, rimarcano “Continua a sforare sui tempi e a non rispettare gli impegni, compresi quelli presi al ministero dello Sviluppo lo scorso luglio, quando era stato promesso il pagamento degli arretrati accumulati entro il 10 agosto (solo il 4 settembre sono arrivati i primi bonifici per lo stipendio di giugno)”.

Una vertenza già in mano ai legali che hanno avuto il mandato di recuperare le mensilità dei mesi estivi e la quattordicesima, con una azione sia verso l’azienda che verso le Poste Italiane responsabili in solido in quanto stazione appaltante.

“Vorremmo che il problema venisse risolto una volta per tutte – hanno dichiarato i segretari di categoria Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Vincenzo Dimonte – la nostra preoccupazione è infatti rivolta anche al futuro perché, nonostante le inadempienze e il trattamento riservato ai lavoratori che svolgono la loro attività negli uffici postali, non sembra che Poste Italiane sia intenzionata a rescindere il contratto alla Manitalidea”.