Incendio a Suni, in azione due elicotteri della Forestale

Sul posto la pattuglia di Bosa

Di: Antonio Caria

Due elicotteri arrivati dalle basi Forestali di Fenosu e Bosa sono in azione per spegnere un incendio nelle campagne di Subì, in località Ponte Badu e Crabolu.

Gli interventi sono coordinati dalla pattuglia del Corpo Forestale di Bosa.