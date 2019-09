Piromane evade dai domiciliari, i poliziotti lo scoprono in giro con un amico. Arrestato

L’equipaggio di una Volante lo ha intercettato a San Benedetto. E’ indagato per aver dato alle fiamme auto e cassonetti

Di: Alessandro Congia

In teoria doveva essere a casa, ai domiciliari, in quanto qualche settimana fa era stato ammanettato perché aveva dato fuoco a un cassonetto di rifiuti e ad alcune auto.

In pratica, invece, si trovava tranquillamente in giro per la città, in compagnia di un amico: il pregiudicato Marco Brancaccio, 23enne, cagliaritano, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti nei pressi di piazza San Benedetto.

Accompagnato negli uffici della Questura di via Amat, è stata accertata la violazione della misura cautelare ed è stato arrestato per evasione.