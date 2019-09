Fiamme nelle campagne di Orgosolo, in azione la Forestale

Sul posto anche un elicottero della base di Farcana

Di: Antonio Caria

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana è in azione per spegnere un incendio che si è sviluppato nelle campagne di Orgosolo, in località P.ta Mandra de Caia.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla locale pattuglia del Corpo Forestale.