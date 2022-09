Cagliari. Travolto da auto pirata, muore dopo cinque giorni

E’ morto nel reparto di Rianimazione del Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta Gianluca Tolu, il 45enne cagliaritano che nella notte del 15 settembre era stato travolto mentre attraversava sulle strisce in via Is Mirrionis, a Cagliari.

L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate al Brotzu e dopo cinque giorni di agonia è deceduto nel reparto di Rianimazione. La conducente dell’auto che aveva travolto il 45enne era scappato subito dopo l’incidente, senza soccorrere l’uomo, salvo poi presentarsi in Questura. Ora la sua situazione potrebbe aggravarsi.