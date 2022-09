Cagliari. Tenta di appiccare fiamme, 61enne arrestata dalla Polizia

La chiamata di un residente e il tempestivo della Polizia hanno permesso di scongiurare un vasto incendio

Di: Redazione Sardegna Live

È stata sorpresa da alcuni residenti mentre tentava di appiccare un incendio di sterpaglie che avrebbe potuto propagarsi fino a Monte Urpinu. Una donna di 61 anni è stata arrestata dalla Polizia per tentato incendio.

L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio, i residenti di via dei Conversi hanno visto la 61enne mentre tentava di appiccare il rogo usando un accendino e hanno chiamato il 113. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante che hanno bloccato la 61enne e l'hanno portata in Questura, in attesa del processo per direttissima.

Secondo la polizia "la fondamentale chiamata del cittadino e il tempestivo intervento dei poliziotti hanno permesso di scongiurare un vasto incendio che, agevolato dal fortissimo vento di maestrale e dalla presenza della vegetazione secca del terreno, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per via della vicinanza al parco di Monte Urpinu ed alle abitazioni limitrofe".