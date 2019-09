Paura a Sant’Elia, fiamme in un appartamento di una palazzina. Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

E’ di pochi minuti fa l’intervento di alcune squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e sanitari del 118, in piazza Lao Silesu, a Sant’Elia, dove per cause ancora da accertare, si è sprigionato un pericoloso incendio al quinto piano di una palazzina.

Stando ad alcune frammentarie notizie, pare sia rimasto un uomo intrappolato in casa.

