In casa con una pistola clandestina, i Carabinieri arrestano una persona

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Pierpaolo Peddio, predicato desulese, residente a Carbonia, responsabile di detenzione illegale di arma clandestina. In particolare i Carabinieri, nell’ambito di mirato servizi volti alla verifica della regolare detenzione delle armi, con specifico riguardo al l’accertamento di eventuali responsabilità per illecita detenzione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’appartamento dell’uomo.

A casa dell’uomo, al quale era stato notificato a maggio scorso un divieto di detenzione armi emesso dalla prefettura di Cagliari, poiché i militari lo avevano sorpreso in giro mentre maneggiava una pistola taser, i militari hanno rinvenuto, occultata all’interno di un vaso in vimini posto nel salotto, una pistola clandestina. L’arma detenuta illegalmente, calibro 6.35, di fabbricazione tedesca, era priva di matricola; le operazioni di perquisizione estese anche al veicolo dell’uomo hanno inoltre consentito di rinvenire nell’abitacolo dell’autovettura due bossoli esplosi calibro 3.80.

I reperti, sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato condotto al carcere di Uta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.