Giovane 20enne accoltellato al Poetto, fermati due giovani: indagano i Carabinieri

L’episodio è avvenuto questa notte, nei pressi dell'Opera Beach

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Norm Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, agli ordini del Maggiore Valerio Cadeddu e del tenente Giovanni Russo, stanno cercando di fare luce su un accoltellamento verificatosi verso le sei di questa mattina, nei pressi di un locale della spiaggia del Poetto.

La vittima è un ventenne, che per cause in corso di accertamento è stato colpito al fianco da una coltellata, giudicata guaribile in 15 giorni dai medici del Brotzu.

Al momento i militari stanno valutando la posizione di due giovani, accompagnati presso questa caserma e sui quali dovrà ora decidere i magistrato di turno Alessandro Pili, informato dei fatti dalla Compagnia Carabinieri Quartu: all'origine dell'episodio, dove è rimasto coinvolto il giovanissimo M.M., 20enne, di Sanluri, pare ci sia il tentativo da parte di un gruppetto di balordi che volevano rubare il telefonino al ragazzo ferito.