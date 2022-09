Auto contro palo della luce a Bono: trasportati in ospedale madre e figlio

I due sono stati trasferiti all'ospedale di Nuoro in elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito dell'incidente avvenuto questo pomeriggio a Bono, una donna di 37 anni e il figlio minorenne sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Nuoro, in codice rosso.

Mamma e figlio viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause non ancora accertate, è andata a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bono, un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Poi è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato i due in ospedale.

Il figlio è praticamente illeso, la mamma ha riportato alcuni traumi ancora da verificare.